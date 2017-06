El análisis también tuvo en cuenta el aislamiento social de los participantes, la situación laboral y si eran o no padres de un niño pequeño. También tomaron en cuenta la ansiedad, el consumo de alcohol, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno por estrés postraumático, que también presentan afectaciones al sueño. Finalmente, ya que se trataba de un estudio de gemelos monocigóticos (es decir, idénticos), los autores analizaron si los genes eran responsables de la relación entre dormir mal y sentirse solo, o si el entorno de la infancia compartido por los gemelos introdujo un factor ambiental desconcertante. El análisis encontró que los genes no eran un culpable probable, y que la soledad y la calidad del sueño no parecen compartir un origen genético común.