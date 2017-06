Existen numerosos tutoriales para demostrar la técnica de este acto artístico: Un tutorial de YouTube con más de tres millones de vistas aconseja no utilizar agujas de coser, y sugiere usar agujas para tatuaje pre-esterilizadas que puedes pedir en Amazon y tinta de tatuaje ultra negra, disponible en eBay. Si bien no hace mucho tiempo este estilo de tatuaje era un tanto clandestino, la gente está tratando de hacer que sus diseños caseros luzcan profesionales. Y las redes sociales también han contribuido a la comunidad digital de tatuadores experimentales. La popular usuaria de Instagram Tealeigh, que hace tatuajes caseros en Brooklyn, tiene más de 100,000 seguidores, y sus diseños van desde reptiles hasta frutas y hongos. Es difícil no desplazarse por estas fotos interminables de tatuajes ornamentados y no experimentar un poco de envidia.