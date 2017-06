Querer es poder 💪🏻🏊🏻competencia de natación interclubes en el colegio de médicos de Caracas a beneficio de @senosalud 👈🏻categoría master Me inscribí como todos los demás sin mencionar la mal llamada "discapacidad"😉la cara de la gente cuando me quite la pierna y me subí al taco era asi😳😳😱nadie me conocía, y llegue en mono deportivo, no se notaba. En el salto inicial me sacaron como metro y medio de ventaja ya que con una sola pierna no tenía el impulso de ellos pero me sobra Corazón 😉💪🏻quedamos de 2 lugar 💪🏻👏🏻👏🏻y queda demostrado que la única discapacidad está en la mente 👊🏻que no hay límites, que SI SE PUEDE Cuál es tu excusa…?😉 El límite eres TU👈🏻 #hombredetitanio #ACTITUD😎DETERMINACIÓN 💪🏻🇻🇪

