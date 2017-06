Todo el mundo, sin embargo, no deja de preguntarme si voy de hipster o qué pasa. ¿Por qué llevo la barba? Pues no lo sé muy bien, pero me la fui dejando y me gustó, y tras más un año siento que no quiero desprenderme de ella. Si me afeitara, creo que el primer día me sentiría desnudo, raro… ¿quizás feo? Como tengo mis dudas, he decidido preguntarle sobre el tema a varios barbudos de mi entorno para ver qué piensan ellos del tema.