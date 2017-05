"La verdad es que no me parecía que hubiera nada de raro en ello, aparte de sentirme triste en los momentos previos por no poder estar allí en persona", dijo. "Cuando empezó, me sentía como desconectada. Me sentía como si no estuviera con ellos (de hecho, no estaba), lo que me puso todavía más triste, en cierto modo. Después no podía dejar de pensar que había estado viendo Netflix en el iPad la noche anterior justo en el mismo sitio en el que estaba ahora".