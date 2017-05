VICE: Hola Steve, platícanos de cómo fue que empezaste a tatuar y en qué punto te lo empezaste a tomar en serio.

Steve Butcher: Durante la preparatoria no me interesaba otra cosa más que el arte, así que decidí dejar la prepa y meterme a una escuela de arte por cuatro años hasta que tuve la licenciatura. Mientras estaba ahí, un amigo vio una de mis pinturas y le gustó mucho. En ese entonces él era tatuador y me dijo: "Deberías intentarlo. Deberías intentar tatuar". No le hice caso. Después, cuando se murió mi abuelita, me hice un retrato de ella. Ella siempre fue la persona que me inspiró a hacer arte y siempre fue muy buena dibujando, entonces después de que me tatué su retrato me empecé a interesar por el tatuaje. Luego le di seguimiento y desde ahí empezó todo. Me enseñaron algunas cosas pero no tuve un aprendizaje formal ni nada. Simplemente empecé a hacer lo mío y por un tiempo utilicé la recamara de mi abuelita como mi estudio.