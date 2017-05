¿Es esto lo que se supone que debemos ser? ¿Una belleza de bajo mantenimiento que tiene estilo sin que le importe una mierda el estilo? ¿Hay alguien así? Tras observar todos esos consejos y trucos, resulta difícil no verlos como un sinsentido arbitrario. Es como dar por hecho que todas las chicas australianas se parecen a Miranda Kerr, utilizan aceite de coco y sales marinas a modo de cosméticos y nadan en el mar para mantenerse en forma. Resulta ridículo aceptar que toda una nación encarna un solo estereotipo. La chica francesa no es más que otra forma de castigarnos por no ser tan bellas, no estar tan delgadas, no seguir tanto la moda o no ser tan guay como otras chicas.