"Antes de la recaída", explica, "la retroalimentación que recibía de las redes sociales me enganchó. Publicaba más, buscaba más, interactuaba más. De la noche a la mañana, empecé a creer que realmente todo el mundo me observaba". Es como un interruptor que pasa de "estoy compartiendo información" a "alguien me está controlando para dar un espectáculo", que es cuando las cosas se ponen feas para Hall, quien lleva mucho tiempo tratando de entender qué es lo que provoca este cambio.