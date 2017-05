Jenna Walker (que pidió cambiar su apellido para evitar que sea lo primero que la gente vea si la buscan en Google) es una diseñadora de moda de 35 años que lleva 30 años con su oso de peluche (llamado "Bear"). "Mi papá me lo compró un día que fuimos de compras", me dijo. "Cuando llegué a casa con él, mi mamá me dijo que no necesitaba otro peluche, creo que lo amé aún más por maldad". Dice que se moriría si lo llegara a perder, y no le importa lo que piensen los demás. Honestamente, admiro la actitud de Walker.