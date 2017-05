Un método que Cobb propone para combatir el estrés y cimentar el autoestima es generar una "lista de créditos", donde el cliente escribe todas las cosas que ha hecho en la semana que de una u otra manera le hayan contribuido a sus metas. "Ir a terapia está incluido", dice, "y de esa manera cuando un cliente diga, 'soy un inútil, no tengo trabajo, ¿qué me pasa?' puedan volver a la lista y decir, 'Ok, he hecho estas 10 cosas para probar que no soy inútil'".