No es tanto que no comamos carne como que no comamos tanta. "En la dieta saludable que estamos comentando lo suyo es consumir carne sólo una o dos veces por semana. A mis pacientes de Medica Diet les insisto mucho: más verdura y más cuchara. En cuanto a las calidades de las carnes, siempre serán peor las procesadas por el azúcar añadido". Es mucho mejor comer legumbres, por supuesto. "La legumbre siempre va a ser legumbre, no tiene azúcares añadidos ni nada parecido". Y eso, teniendo en cuenta el panorama, es de agradecer.