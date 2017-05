Un día con Tony es algo así: me despierto junto a él y debo contener mi impulso de tocarlo. Él, por su parte, tampoco se toca ni la cara ni el pelo hasta que se haya dado una ducha, por lo de los «aceites ocultos» que tiene en las manos (la misma razón por la que yo no lo puedo tocar). Llegó un punto en que ni siquiera me abrazaba antes de ir a trabajar si todavía no me había duchado. Incluso hoy rehúye el contacto físico si yo he estado tocando algo que él considera que «no está limpio», como la pared de un sitio público, o si se me ha caído el abrigo al suelo.