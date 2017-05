Hoy en día prefiero salir a restaurantes y bares en lugar de a clubes, pero mi experiencia saliendo de fiesta continúa evolucionando. Todavía me gusta jugar con mi look. La gente todavía se me queda mirando. Todavía me hacen preguntas impertinentes. Pero ahora siento que tengo mayor control de las respuestas de los demás hacia mí. Hace cuatro meses empecé a llevar una prótesis biónica de última generación. De color negro y robótico, este brazo es un enorme paso adelante en comparación con mi prótesis anterior: no tiene un aspecto "normal" en absoluto. Me encanta la forma en que conjunta con mi chamarra de cuero, mis botas y mi bolso de remaches. Es el accesorio perfecto para salir de noche y quiero que la gente se fije en él. Mis compañeros de fiesta me dicen cuánto les gusta, me preguntan cómo funciona y me piden que choque los cinco o que haga cosas. Este tipo de atención no me molesta como me molestaba el modo en que los tipos de la universidad me tocaban el muñón (y probablemente me seguiría molestando). Un brazo cyborg no se ve todos los días. Con el paso del tiempo tengo más paciencia con la gente que me hace preguntas. Sé lo jodidamente cool que es mi brazo, así que probablemente yo también haría un cumplido a una persona como yo. Recitar el mismo discurso se vuelve un poco aburrido, pero me gusta informar a la gente y ver que realmente me escuchan.