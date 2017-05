A los 10 minutos llegó, me cogió del pelo, me dijo que era una perra y que me fuera con lo que tenía puesto. Yo me fui al cuarto en el que estaba mi amiga. La desperté y le dije que este tipo estaba enloquecido. Él entró al cuarto y me sacó del pelo. Mi amiga le decía que se calmara y se paró delante de mí, para protegerme. Él me mandaba puños por encima de ella. En esas me dio uno en la cabeza, en la frente. Cuando pude escaparme me fui a buscar las llaves, un saco, unos zapatos y le dije a mi amiga que nos fuéramos. Cuando estábamos saliendo él me mordió el dedo durísimo y se quedó ahí, con mi dedo entre sus dientes. Le pegué una cachetada y me soltó. Después de forcejear un rato, y antes de irme, le dije que prefería mil veces a mi exnovio, él nunca me había levantado la mano. Me respondió: "pues quédate con él, puta". Y me dio un golpe en el ojo y la ceja. Cuando salimos me di cuenta de lo hinchada que estaba. Empecé a tocarme la cara y me sentí llena de chichones, que todavía tengo. Le grité que me mirara, que viera como me había dejado y que lo iba a denunciar. Antes de irnos lo último que me dijo fue: "si me denuncias, te mato el gato".