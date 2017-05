¿Cómo llegaste a ser presentadora de un podcast sobre sexo?

Me contrataron para crear un think tank para el vodka Absolut en el que entrevisté a 100 personas de todo Estados Unidos haciéndoles preguntas sobre la vida nocturna. Los técnicos con los que hablé estaban en sus garajes experimentando con RV y con cosas muy avanzadas que ahora ya están en el mercado. Me di cuenta de que nadie estaba hablando sobre ello y vi que había una gran brecha en esa conversación. El impacto de la tecnología en nuestras relaciones y nuestra intimidad ya se está haciendo evidente, simplemente por estar en el dormitorio con nuestros iPhones y nuestras pantallas digitales. ¿Qué pasaría si en lugar de ello empezáramos a diseñar esta tecnología específicamente para el sexo? Es algo realmente interesante.