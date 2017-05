Estaba tan emocionado que fui el primero en meterse en el agua, aunque estaba bastante fría. Me tiré de cabeza contra una ola, como había hecho millones de veces antes, pero esta vez las olas me empujaron hacia abajo, y el agua no era muy profunda. Me di con la cabeza contra un banco de arena. Al momento supe que algo no iba bien porque no podía salir del agua. Afortunadamente no estaba solo. Mis amigos me sacaron a la orilla.