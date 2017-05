"Siento celos de mi esposa y el niño", comparte Miguel. "No se lo he dicho a mis amigos, me costaría mucho hacerlo porque no sé si me entenderían". Él sí está recibiendo ayuda de un psicólogo. "Trato de formar parte en la vida del niño tanto como puedo; le doy de comer, lo baño, hablo con él, lo abrazo, pero recuerdo el parto y empiezo a llorar. Hace seis semanas que nació y no se me quita este sentimiento, aunque haberlo compartido con alguien me está ayudando".