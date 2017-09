"¿Cuál es el problema? Un día dicen que no hay crisis, que Venezuela puede alimentar a tres naciones, después dicen que los barcos con insumos no pueden llegar por las sanciones. Al menos pónganse de acuerdo para mentir, no hay ninguna explicación de por qué no se ha permitido la ayuda humanitaria para los venezolanos. Ellos prefieren que la gente se muera de hambre que reconocer que hay una crisis", aseguró.