-¿Le dolería que el acuerdo para una salida incluyese algún tipo de amnistía para los principales funcionarios, después de haber investigado y denunciado tanto la corrupcion del gobierno?

-Con los que no han estado involucrados en asesinatos y crímenes, algo va a haber que hacer. Seguramente, habrá que taparse la nariz y mirar hacia un costado. Porque aquí hay 500 tipos que son los que han manejado el pais a su antojo y se robaron todo. Pero además, está metido el narcotráfico al más alto nivel y por eso no podemos solucionarlo sólos. Tienen que venir negociadores del exterior. No una invasión, claro, pero sí negociadores serios. [El empresario de medio venezolano] Gustavo Cisneros dice que hay que meter a Cuba, Estados Unidos y Colombia en la negociación. A Cuba hay que dejarle algo del petróleo porque es su manera de sobrevir y Trump no le va dar nada.