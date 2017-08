Desde la Asamblea Nacional se recomendó al Banco no otorgar los fondos argumentando que la deuda no sería reconocida pues no había sido avalada por el Parlamento a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia lo declarar en desacato y asumiera prerrogativas que según la Constitución Nacional corresponden al cuerpo de diputados, explicó El Estímulo.