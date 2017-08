"Una compañera del doctorado, una nutricionista que no comparte nuestra posición política, me decía que hay que reconocer que se perdió peso no por el problema económico sino por el cambio de hábitos que nos hizo desintoxicar de productos que nos estaban haciendo muchísimo mal", concluyó Álvarez ante un panel de figuras chavistas, que apoyaron lo que decía, durante el programa de televisión que es muy similar al emitido en Cuba llamado "Mesa Redonda".