"Estas circunstancias no requieren que ustedes den un paso al frente, solo dos a un costado. Primero, bajen las armas, dejen de disparar a sus hermanos y detengan la represión que sostiene la dictadura. Segundo, anuncien que no apoyarán el esperpento electoral fraudulento del 30 de julio, porque este busca enterrar la democracia. Solo eso, y nada más que eso, oficiales y militares de la patria de Bolívar", pidieron los ex mandatarios.