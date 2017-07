No se entiende. Un método espantoso debería ser rechazado por cualquier persona de principios. Pero además es una cuestión de autopreservación: una vez convalidado, un método se puede aplicar contra cualquiera. ¿Qué derecho, por ejemplo, tiene Lula a criticar una sentencia judicial cuando toleró que un aliado encarcele a miles y asesine a decenas? ¿Con qué autoridad puede Cristina Kirchner pedir la liberación de Milagros Sala cuando coquetea con el dictador Maduro? Da Silva, Kirchner, Evo Morales son acusados por sus adversarios de ser émulos de Maduro. Es injusto. Durante sus gobiernos no hubo exiliados ni miles de detenidos políticos: es decir, fueron o son gobernantes democráticos. ¿Por qué no se diferencian en esto?¿Qué esperan para pronunciar el repudio que les sale tan fácil en otros casos? Si Venezuela es la izquierda, es lógico que nadie quiera ir hacia allí. ¿No se dan cuenta?