– Me costó mucho, muchísimo. De los escritores y profesores era uno de los pocos que decía que no había que irse. Yo tenía un discurso de que había que conversar, escuchar. Pero de repente me dí cuenta que no había posibilidad de conversar, ni hacer vida en esa sociedad, porque todos los caminos que la cultura occidental nos mostró tenían como elemento primordial que sucediesen conatos de violencia, un enfrentamiento con el gobierno. Y los civiles no tenemos armas, solo aspiraciones de vivir en paz. Venezuela no fue un país de guerra o enfrentamientos. Y terminamos muchos frustrados ante lo que se dio. Yo tengo un nene de 2 años y no podíamos salir a ningún lugar. Descubrimos que los parques no eran visitados. Un país donde la infancia no es la columna vertebral, es un país que arrebata presente y futuro. Hoy tengo la convicción de que no volveré hasta que las instituciones democráticas no estén nuevamente establecidas.