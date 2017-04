Respecto a si su posición frente a Venezuela le ha alejado del ex presidente de Uruguay José Mujica (2010-2015), de quien fue canciller, y de su sector político, el MPP, Almagro indicó que sigue "siendo el mismo" y que no puede especular sus pasos políticos "en función de si caerán simpáticos o no porque esto no tiene nada de personal, es un trabajo esencialmente institucional".