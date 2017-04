Y aludió a la frustrada candidatura de Malcorra para la secretaría general de las Naciones Unidas: "El mundo se ha salvado de que esa funcionaria llegara a la secretaría general. Hemos visto su comportamiento. Violenta todas las normas internacionales. No le importa nada. Ataca la esencia del multilateralismo. Yo me siento feliz de que, cuando abro los ojos todas las mañanas, no tengo que llamar a Washignton para que me digan qué hacer".