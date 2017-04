Consultada sobre las actitudes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y del gobierno de Mauricio Macri sobre el encarcelamiento de Leopoldo López, Antonieta Mendoza respondió: "Los Kirchner no hicieron nada por mi hijo. Y Macri, desde la campaña electoral, siempre tuvo presente hablar de Venezuela, hablar de los presos políticos y de Leopoldo mismo. Eso, para mí, como madre, es de agradecer. Cuando me recibió en la Casa Rosada, como madre, me sentí comprendida, oída con atención. Logramos una empatía con el sufrimiento de los venezolanos y de las madres venezolanas".