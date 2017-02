Gutiérrez, su abogado desde el año 2002 y quien lo representó en 22 procesos legales, también le recomendó no entregarse en 2014: "Yo pensaba que no era lo correcto porque no se iba a garantizar el debido proceso. Tenía razón, no se lo respetaron pero ahora, a la distancia, entiendo que hizo bien. Él me explicó sus razones políticas, humanas y familiares y me ha demostrado su amor por Venezuela. Me convenció en esa charla de que debía entregarse", cuenta el defensor. "Su convicción me dio más argumentos para defenderlo", agregó.