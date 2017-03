Fiestas libres de tecnología, como la bautizada "You Had to be There", que se celebra en Brooklyn y próximamente llegará a Miami, o el tour de stand up "Total Balckout" del comediante Chris Rock —que prohíbe el acceso con teléfonos al teatro—, sumados a más de 350 escuelas de EEUU, están utilizando una solución no tecnológica para atacar la creciente adicción moderna. Un estuche de neoprene gris con ribetes verde flúo desarrollado por Graham Dugoni —CEO y fundador de Yondr— es la principal herramienta utilizada hoy día para tratar a los "adictos 2.0".