Somos soberbios. Eso suele ser lo primero que nos enrostra el resto del mundo a los alumnos y ex alumnos del Buenos Aires. Todo el mundo, claro, porque no hay nadie que no sepa de nuestra grandeza y que no nos envidie secretamente a los de El Colegio -así, a secas-, como nos ocupamos de llamarlo en público y en privado, para alimentar nuestra fama y sonreir cómplices cuando descubrimos a otro HAV ("Hermano en el aula y en la vida", tal el lema de la Asociación de Ex Alumnos).