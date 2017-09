Esta pobreza estructural no es de ahora, no tiene gobierno. O mejor dicho, tiene como culpables a todos los gobiernos. Y también a nosotros, a las sociedades, a la opinión pública. La pregunta es ¿por qué todo esto no se discute en serio? ¿Por qué no constituye un tema central en la agenda pública? ¿Y por qué cuando se habla de esto el problema queda siempre preso de lo coyuntural, de las grietas, discusiones y polarizaciones políticas?