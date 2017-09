Pero no fue eso lo que más me sorprendió, porque en cierto modo resultó halagador que tanta gente creyese como verdaderas las cosas que yo había maliciado, inventado, para urdir un texto de cierta belleza literaria: un hombre que de pronto, por esos caprichos del azar, se vuelve rico, muy rico, pero al que no le alcanzará el tiempo para disfrutar de su fortuna. Lo que me impresionó sobremanera, y aún ahora me deja perplejo, pensativo, fue atestiguar las reacciones de felicidad, euforia y júbilo que la noticia despertó entre mis números enemigos. ¡Había que ver lo dichosos que decían estar, seguros de que yo tenía cáncer y moriría pronto! ¡Cómo celebraban la noticia y me deseaban una muerte lenta y tortuosa! ¡Con qué premura salían de sus madrigueras tantas salamandras, alimañas y comadrejas, diciendo que mi cáncer en el cerebro era un justo castigo de los dioses, por haber dicho yo tantas veces que deseaba las muertes de los dictadores Castro y Chávez! ¡Era muy notable, y algo tenía que revelar de la condición humana, no sólo de la calaña de mis adversarios, que una noticia de esa índole, la cual además era falsa, inventada, literaria, fuese tan aplaudida y festejada por miles de personas! Incluso muchas personas que decían quererme o conocerme o admirarme me escribían mensajes de aliento y solidaridad, que de algún modo dejaban en evidencia que, aún queriéndome, o diciendo quererme, preferían pensar que yo en efecto estaba enfermo, antes que dudar de que el texto pudiese estar minado o traspasado por el venenillo de la ficción. En aquella ocasión, pensé: A la gente le gusta enterarse de que una desgracia mortal, un mal incurable o una desdicha terrible se ha abatido sobre sus enemigos, y hasta sobre sus conocidos. ¿Por qué? No lo sé bien. Pero aún ahora, si uno lee mi biografía en Wikipedia, encontrará esta joya: "A fines de 2013, el escritor reveló que padecía de un tumor canceroso inoperable al cerebro". Es decir que todos, o casi todos, en lugar de preguntarme si el texto era ficticio, asumían, querían asumir, necesitaban asumir, que era real, cierto, indudablemente cierto: Baylys, ese cabrón, ese mercenario, esa mariquita mal peinada, ese conspirador derechista vendido al imperio, merecía morir pronto, y sufriendo todo lo posible.