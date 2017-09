Antes de continuar, es urgente aclarar que el pueblo Mapuche no tiene nada que ver ni con el RAM, ni con Jones Huala. Son los mismos habitantes de Cushamen, una de las comunidades mapuches más importantes de la Argentina, quienes mediante sus caciques sentaron su posición: "Ellos no nos representan, no sabemos quiénes son y no luchan por lo que nosotros luchamos".