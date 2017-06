La campaña ha venido mostrando una dinámica bastante singular en donde semana a semana, las predicciones electorales de la gran mayoría de las encuestadoras muestran un avance de los laboristas ante un estancamiento claro de los conservadores. De hecho, luego de lo ocurrido en Manchester, las críticas realizadas por Corbyn ante recortes llevados a cabo por May en torno a las fuerzas policiales mostraron un quiebre y se han recrudecido en estos días posteriores al nuevo atentado. May pensó una campaña guiada por el Brexit pero no parece haber mostrado la cintura suficiente para adaptarse a los temas sobre los que ha mutado la dinámica de la conversación: transporte público, sistema de salud y, por supuesto, seguridad y terrorismo.