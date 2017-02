Muchos colegas, académicos y personas comunes que sin mala fe son víctimas de la corriente de la escuela de Frankfurt fogonean la idea de que Trump no ha obtenido la mayoría de los votos. Ellos ignoran que ese punto es materia de otro debate —sobre el sistema político electoral estadounidense que lleva más de 200 años— y no forma parte de la realidad del triunfo de Trump. A ellos y a los que aún reclaman la ilegalidad de la elección hay que decirles que gran parte de la población negra estadounidense y jóvenes blancos que en su tiempo se abalanzaron sobre Obama con pasión extrema no lo hicieron del mismo modo con Hillary Clinton. Mucha población de color vio en ella una elitista que no los atraía; al contrario, muchos ciudadanos negros con alto sentido común escogieron a Trump y los jóvenes idealistas e ingenuos formados en la generación políticamente correcta del marxismo cultural estaban decepcionados con Hillary y preferían por mucho al socialista Bernie Sanders.