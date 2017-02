Y, como se expresó antes, en un primer momento, cuando se ejecutaron las dos voladuras en nuestro país, con mucha cortedad de miras el mundo "desarrollado" no prestó atención porque "era un problema de Argentina…". Inclusive, en la misma sociedad argentina, no faltaron quienes consideraron, con una visión muy sesgada, que porque el primer ataque fue a una embajada de otro Estado situada en el nuestro, "fue un problema de otro país". Al producirse el segundo (contra la AMIA-DAIA), con miopía similar, no fueron pocos quienes entendieron que "fue un problema de la comunidad judía".