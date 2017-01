La tarea de Dujovne no será fácil. Tampoco la historia lo ayuda, pero hoy llega con una economía que podría comenzar a recuperarse en el primer semestre de este año. Los ministros de Economía que llegaron desde el radicalismo a partir de la democracia de 1983 no han tenido grandes resultados. En particular porque siempre debieron ocuparse de la situación fiscal y no lograron sus objetivos de reducir el déficit. El último fue Ricardo López Murphy, quien debió renunciar cuando era ministro de Economía de Fernando de la Rúa, el 19 de marzo del 2001. Con Dujovne, la Argentina volverá a tener un ministro de Hacienda radical luego de más de 15 años. Los tiempos son distintos y la economía no está tan mal ahora como en ese entonces.