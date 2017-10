Madrid. "A ver si después de todo esto podemos sacarnos de encima a los gobiernos. Los dos: catalanes y españoles. Todos. Ninguno de ellos entiende nada, y es que no entienden al pueblo porque no le conocen". Francisco está molesto, "apenado", dice él, mientras sirve el cortado en un bar cercano a Plaza Colón. "España es una sola y a nadie le gusta que le arrebaten lo que es suyo, pero esas escenas no se me quitan", asegura, mientras se pasa el dorso de la mano derecha por la frente, por esa región que simbólicamente alberga la memoria. "Ese Puigdemont es un irresponsable, hizo ir a la gente con los niños a resistir a las escuelas: no tiene dos dedos de frente; pero lo que hizo Rajoy no tiene nombre, señora, no tiene nombre. Esa gente quería votar, ¿entiende usted? La consulta era ilegal, sí, pero les apalearon solo porque querían votar y eso no puede ser. Mire la imagen que estamos dando ahora al mundo…".