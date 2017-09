Existen, no obstante, opciones buenas, pero para encontrarlas es necesario leer con atención los ingredientes. El nutricionista Andy Bellatti, director estratégico de la fundación Dietitians for Professional Integrity (Nutricionistas por la Integridad Profesional) recomienza elegir aquellas cuya dulzura se basa en alimentos, como el coco o los dátiles, y no en azúcares. "De ese modo —explicó— se obtiene nutrición con fibra y sin azúcar agregada". Para un tentempié, no obstante, recomendó un puñado de almendras o una manzana.