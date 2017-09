También nos hemos referido a lo acordado por la mayoría del Consejo de Estudiosos Mayores, que es que puede permitirse conducir a las mujeres de acuerdo con la ley original islámica, y que quienes se han opuesto a ella lo han hecho basándose en excusas que carecen de fundamento y no tienen predominio en el pensamiento. Los académicos no ven ninguna razón para no permitir que las mujeres manejen mientras existan garantías legales y regulatorias que eviten los pretextos (que aquellos en contra de que las mujeres conduzcan tenían en mente), incluso si es poco probable que éstos sucedan.