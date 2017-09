Si la riqueza es lo que permite desarrollar la educación, ellos ya deberían haberlo hecho hace mucho tiempo, pero no lo hicieron. Probablemente porque no lo necesitan: les alcanza con explotar los extraordinarios recursos de su suelo. En cambio, las naciones que no cuentan con esa ventaja, saben que su bienestar depende de tener una población muy educada y una mano de obra altamente calificada. Noruega, Finlandia, Suiza, Estados Unidos, Dinamarca y Alemania son ricos porque tienen un alto capital humano, y por eso mismo, invierten buena parte de sus ingresos en seguir mejorándolo.