Hacer fila es una plaga moderna: según escribió David Andrews en su libro Why Does the Other Line Always Move Faster? (¿Por qué la otra fila siempre va más rápido?), no era algo común hasta que la Revolución Industrial sincronizó los horarios de los trabajadores y se juntaron las horas de almuerzo y de descanso. Hasta el momento, la tecnología ha evitado algunas filas —la compra online, por ejemplo— pero no las de entrada a un concierto, o la espera en la sala de guardia de un hospital, o el ingreso al área de abordaje en un aeropuerto.