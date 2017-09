Sin embargo, analizar las relaciones de Irán con Corea del Norte no debe ser visto de forma superficial ni en términos religiosos. No cuenta que los khomeinistas pretendan ser los exclusivos custodios de "la única verdadera religión", ni las posiciones de los kimistas, que consideran a la religión como "una confusión para el mundo". Para muchos observadores esto sería determinante para ser considerados como adversarios y enemigos directos. No obstante, tal es la atracción mutua en materia de estrategias y fines políticos que la cuestión de la religión no es más que un pequeño detalle que no afecta su alianza. Ello quedó demostrado cuando los kimistas permitieron -incluso- que los khomeinistas construyan una mezquita en Pyongyang, con la sola condición que no traten de convertir a los norcoreanos al Islam.