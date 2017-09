La fortaleza es enorme pero tan sólo un tercio está realmente preparado para recibir visitantes. Fuera de la zona central, con su enorme monumento a un soldado anónimo, abundan los edificios olvidados, los bosques que cubren barracas y caminos. No hay información, ni mapas, ni direcciones, ni carteles. En medio de la espesura me encontré siguiendo un sendero. Al final, en un claro, había un antiguo tanque de guerra, probablemente de la Segunda Guerra, como aquellos que se ven en plazas de todo el país a veces como monumentos, a veces como juegos infantiles, siempre como propaganda. Ya me había acercado lo suficiente cuando miré en otra dirección y me paré en seco. Una barrera de alambre de púa junto a un puente, una decena de jóvenes soldados armados hasta los dientes, perros. Atiné a marcharme, sin embargo ya uno de los soldados había cruzado la verja y me apuntaba con un oscuro fusil. Pidió pasaporte en estricto ruso, el idioma que habla prácticamente toda la población. "Cinco minutos", dijo y se marchó a hacer algunas llamadas. Pero a los cinco minutos llegaba levantando polvo una furgoneta UAZ verde, estridente y tambaleante, con al menos cuarenta años de servicio a los mandamás de las hoces y los martillos. Ahora me rodeaban unos veinte jóvenes soldados armados salidos del vehículo como payasos de un pequeño automóvil. "Cinco minutos". Pero a los cinco minutos estaba dentro de la furgoneta. Un perro ladraba ruidosa e incesantemente en la parte trasera y el único de los jóvenes soldados que hablaba algo de inglés repetía "no te preocupes". Y sonreía con sorna.