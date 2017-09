Actualmente, después de casi cuatro décadas, los khomeinistas no han podido construir instituciones del Estado sin despojarse de su teocracia, algo sin lo cual no hubieran podido sobrevivir. En consecuencia, contrariamente a lo que sostuvo Kissinger, la elección no es entre ayudar al régimen khomeinista o emprender una guerra a gran escala contra él. Lo que las democracias occidentales deberían hacer es no ayudar a los khomeinistas a salir de los problemas que su mala gestión económica género y que emergen de sus propias contradicciones políticas.