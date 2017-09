No sorprende a nadie cuál es la ciudad que está más cerca de la inhabitabilidad: Damasco, Siria. Si no hay otra urbe de este país que desde hace años está desgarrado por la guerra es sólo porque ni siquiera llega a reunir las condiciones mínimas para entrar en la medición. No muy lejos están Lagos (Nigeria), Trípoli (Libia), Daca (Bangladesh), Puerto Moresby (Papúa Nueva Guinea), Karachi (Pakistán), Argel (Argelia), Harare (Zimbabue), Duala (Camerún) y Kiev (Ucrania). Todas tienen en común la alta peligrosidad —ya sea por los conflictos políticos o por el delito—, servicios públicos deplorables y una infraestructura que no da abasto.