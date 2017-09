El reto fue diseñado por otro apicultor, Aurel Braguta, quien le propuso esa extraña apuesta a su amigo. ¡Quien aceptó gustoso! Braguta había intentado el experimento, pero no toleró más de 19 segundos, consignó The New York Post. "Como puedes imaginar, tu culo se hincha", se rió tras ganar los mil dólares.