¿Somos mejores que los musulmanes? ¿Nuestras creencias, como muchos afirman, no respaldan a criminales y la de ellos sí? No es verdad. Ni somos mejores ni nuestra religión lo es. En Occidente hace mucho tiempo que elegimos terminar con las reyertas basadas en las religiones mediante la separación del Estado y las profesiones de fe. Mostramos al mundo que es perfectamente posible, y deseable, que nuestras diferencias religiosas no nos impidan convivir en paz como ciudadanos de una misma sociedad civil. Y lo conseguimos, hay que recordarlo y hacerlo recordar, con un muy justificado orgullo, porque en el resto del mundo no funciona tan así.