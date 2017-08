BUSCO A ESTE HÉROE ANÓNIMO…!!! Quiero agradecer al chico de la foto (y la chica que iba con él) al cual no conozco , haber salvado la vida de mi padre. Hasta que llegaron los socorristas lo sostuvo flotando en el agua y practicando el boca a boca . También a la chica que iba con él le debo mi vida, me tiré a por mi padre y ella me ayudó a sostenerme cuando no podía más. A José María Selgas y a su grupo de socorristas quiero agradecer su coordinación con los medios de emergencias y su buen hacer en todo momento. Así como al SAMU , médicos , policía local…y demás (entre ellos el bañista que cruzó a la otra playa en busca de los socorristas ). SI ALGUIEN SABE QUIEN ESA PAREJA DE HÉROES ANONIMOS …..ME GUSTARÍA AGRADECÉRSELO EN PERSONA….