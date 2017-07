Van los consejos. No fume en un taxi: si lo hace pagará 400 verdes de multa. Lleve escrita en chino (allí, dialecto de Cantón) la dirección de su destino: los taxistas no hablan otro idioma. No tire ni un mínimo papel en el suelo: pasará vergüenza. Coma finos pescados, langostas y patos laqueados en cualquier sucucho callejero: todo es fresco y riquísimo. No se asombre ante las caravanas de Rolls Royce: la ciudad tiene la mayor cantidad per cápita del planeta. Viaje en subte sin temor a mugre, atrasos o paros sorpresivos: su red de 34 kilómetros es perfecta, pulcra, con aire acondicionado en las estaciones y en los vagones, y no empuje para subir o bajar, pues nadie tratará de ganarle de mano. No hay grafittis: los baños son más limpios que el quirófano de una onerosa clínica privada. Los carteles de publicidad lucen iluminados como cuadros de una galería. Y no se asombre si su guía (en mi caso fue Wong, un empleado de banco) le dice que el subte es modesto. Es cierto. El de Singapur tiene estaciones de mármol adornadas, cada día, ¡con orquídeas!